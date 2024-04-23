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В Петербурге 24 апреля начнется акция "Георгиевская ленточка"

фото ЗакС политика В Петербурге 24 апреля начнется акция "Георгиевская ленточка"

У станции петербургского метрополитена "Гостиный двор" с 24 апреля начнется акция "Георгиевская ленточка", об этом 22 апреля писал в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Раздача ленточек начнется в 16 часов в среду, 24 апреля. Также пройдет небольшой концерт с песнями военных лет. Кроме этого, вице-губернатор рассказал, что на интерактивной площадке будут рассказывать о Великой Отечественной войне.

Как отметил Пиотровский, в 2024 изготовили 810 тысяч георгиевских ленточек. Их можно взять в отделениях "Почты России", "Сбера" и "Петроэлектросбыта".

В начале мая в Петербурге проведут парад, приуроченный к 9 Мая.

Фото: ЗАКС.Ру


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