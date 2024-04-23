Представители Российского исторического общества и РКН займутся проверкой книг на нарушение законов

В России начал работать экспертный совет, который будет давать оценку книгам на соответствие законам страны, об этом 23 апреля пишут "Ведомости".

Базой для совета экспертов стал Российский книжный союз. В его состав вошли люди из Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Роскомнадзора, Русской православной церкви, Федерации еврейских общин России, Духовного управления мусульман России, Ассоциации юристов России, Российской академии образования, Литературного института им. А. М. Горького и других организаций.

Отмечается, что, например, председателем Российского исторического общества является Сергей Нарышкин, а Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Члены совета будут искать в выпускаемых книгах нарушения российских законов, а после этого направлять рекомендации об изъятии из оборота.

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