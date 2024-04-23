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Новости 11:50

Общественный транспорт Петербурга перевез более 408 млн пассажиров в I квартале 2024 года

фото ЗакС политика Общественный транспорт Петербурга перевез более 408 млн пассажиров в I квартале 2024 года

Больше 408 млн пассажиров было перевезено за I квартал 2024 года на общественном транспорте, об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Как уточняет комитет по транспорту Петербурга, это на 16 млн больше, чем за тот же период в 2023 году.

Из этого числа почти 161 млн пассажиров были перевезены метрополитеном, чуть больше 65 млн трамваями и троллейбусами, а остальных перевезли автобусы. За это время на маршрутах курсировали больше 438 тысяч транспортных средств. В 2023 году их было меньше на 15 тысяч.  

Доходы Петербурга от перевозок пассажиров и багажа составили более 13 млрд рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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