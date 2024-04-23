РКН собирается заблокировать около 150 VPN-сервисов

Роскомнадзор занимается блокировкой 150 популярных VPN-сервисов, об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

Об этом Зайцев рассказал на XII Форуме безопасного интернета, который проходит в Москве.

"Мы уже заблокировали порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок", – сказал Зайцев.

Он напомнил, что с начала весны РКН приступил к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует средства обхода блокировок. Делается это без судебного решения.

Фото: pixabay