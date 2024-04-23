ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:18

РКН собирается заблокировать около 150 VPN-сервисов

фото ЗакС политика РКН собирается заблокировать около 150 VPN-сервисов

Роскомнадзор занимается блокировкой 150 популярных VPN-сервисов, об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

Об этом Зайцев рассказал на XII Форуме безопасного интернета, который проходит в Москве.

"Мы уже заблокировали порядка 700 материалов, которые распространяли пропаганду использования VPN для обхода блокировок", – сказал Зайцев.

Он напомнил, что с начала весны РКН приступил к ограничению доступа к информации в сети, которая рекламирует средства обхода блокировок. Делается это без судебного решения.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама