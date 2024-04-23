ФСИН проверяет жалобы заключенных колонии "Черный дельфин"

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России направила комиссию для проверки сообщений о том, что заключенных в колонии №6 ("Черный дельфин") якобы избивают сотрудники учреждения, об этом 23 апреля пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова директора ведомства Аркадия Гостева.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева рассказала, что ей поступило обращение с именами заключенных, которых якобы избили сотрудники колонии №6.

Она указала, что, по их словам, к заключенным применяют физические наказания и, например, требуют стоять в позе "ласточки" по несколько часов.

"Никакой информации по этому вопросу у нас нет. Мы направили туда с проверкой комиссию из центрального аппарата, чтобы на месте разобраться и объективно посмотреть, оценить и отреагировать", – сообщил Аркадий Гостев.

Колония №6 ("Черный дельфин") – исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных в Оренбургской области.

Фото: ЗАКС.Ру