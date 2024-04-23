В петербургском ЗакСе появилась рабочая группа по развитию электротранспорта

Низкая популярность электрокаров среди петербуржцев побудила депутатов Заксобрания сформировать межведомственную рабочую группу по развитию электротранспорта, о чем 23 апреля сообщила пресс-служба депутата Алексея Цивилева.

За прошлый год электромобили составили только 2% от числа проданных единиц личного транспорта. При этом продажи все равно растут. По данным Цивилева, интерес горожан к машинам на электротяге вырос в 4,5 раза. Зарядные станции в городе строят таким образом, чтобы на каждую приходилось по 10 электрокаров.

Депутат выделил несколько проблем, связанные с развивающимся видом транспорта. Во-первых, единоросс считает его дорогим. Во-вторых, пока нет мест для утилизации литий-ионных аккумуляторов. Наконец, в случае взрывного роста популярности электромобилей остро встанет вопрос добычи лития, которая негативно отразится на окружающей среде, отметил Цивилев. Применительно к каждому из перечисленных пунктов новая рабочая группа намерена искать оптимальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру