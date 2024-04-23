Суд обязал собственников угольной котельной в Васкелово создать санитарную зону

Владелец угольной котельной №26 в Васкелово (Всеволожский район) создаст вокруг нее санитарно-защитную зону. Такую позицию занял Кировский раойнный суд Петербурга, удовлетворив иск природоохранного прокурора, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Объектом распоряжается ООО "ГТМ-Теплосервис". Его представитель против исковых требований не возражал.

Рассмотрению гражданского дела предшествовала прокурорская проверка, установившая, что котельная загрязняет атмосферу вредными веществами. От организации теперь в течение года требуется создать проект защитной зоны, провести его экспертизу, а также получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект от Роспотребнадзора и положительное решение о создании санитарно-защитной зоны от этого же ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру