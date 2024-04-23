ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:50

За сутки в Петербурге завели три дела об убийстве из-за пьяной поножовщины

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге завели три дела об убийстве из-за пьяной поножовщины

Следственные органы в Петербурге только за одни сутки возбудили три уголовных дела по следам убийств в разных районах города. В каждом из случаев орудием преступления становилось холодное оружие, а участники конфликта были в нетрезвом состоянии, передает ГСУ СК по региону.

В понедельник днем собутыльники разругались в одном из домов по Старо-Петергофскому проспекту, в результате чего 48-летний мужчина зарезал 42-летнего оппонента.

В то же самое время 55-летний обитатель квартиры в доме по Народной улице напал с ножом на 56-летнюю участницу трапезы и лишил ее жизни.

Наконец, в понедельник поздно вечером в подвале на Моховой улице нашли тело 58-летнего бездомного с ножевым ранением груди. Роковой удар нанес ему сверстник в одну из ночей на прошлой неделе.

Во всех трех случаях дела расследуются по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама