За сутки в Петербурге завели три дела об убийстве из-за пьяной поножовщины

Следственные органы в Петербурге только за одни сутки возбудили три уголовных дела по следам убийств в разных районах города. В каждом из случаев орудием преступления становилось холодное оружие, а участники конфликта были в нетрезвом состоянии, передает ГСУ СК по региону.

В понедельник днем собутыльники разругались в одном из домов по Старо-Петергофскому проспекту, в результате чего 48-летний мужчина зарезал 42-летнего оппонента.

В то же самое время 55-летний обитатель квартиры в доме по Народной улице напал с ножом на 56-летнюю участницу трапезы и лишил ее жизни.

Наконец, в понедельник поздно вечером в подвале на Моховой улице нашли тело 58-летнего бездомного с ножевым ранением груди. Роковой удар нанес ему сверстник в одну из ночей на прошлой неделе.

Во всех трех случаях дела расследуются по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Фото: ЗАКС.Ру