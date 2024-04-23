ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:25

Главреда "Петербургского театрального журнала" оштрафовали за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Главреда "Петербургского театрального журнала" оштрафовали за дискредитацию армии

Дзержинский районный суд Петербурга 23 апреля оштрафовал на 30 тысяч рублей театрального критика Марину Дмитревскую за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов города. Поводом стали ее публикации в социальных сетях. 

Согласно протоколу, сотрудники полиции обратили внимание на посты Дмитревской в запрещенной социальной сети от 24 февраля 2022 года. Сами публикации были выявлены в марте 2024 года. 

В 1992 году Дмитревская вместе с единомышленниками основала "Петербургский театральный журнал", который длительное время был самым объемным печатными изданием в этой сфере. За годы деятельности она была отмечена различными премиями и наградами. Среди них "Золотое перо", а также премия Станиславского. Печаталась во многих отраслевых журналах: "Театр", "Московский наблюдатель", "Театральная жизнь", "Аврора" и других.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама