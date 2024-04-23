Выданы ордера для реставрации более 40 фасадов домов на Невском проспекте

Петербургские чиновники санкционировали реставрационные работы в десятках жилых домов на Невском проспекте, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Речь идет более чем о 40 фасадах и более чем о 30 крышах. На каждом из объектов работы по выданным ордерам уже стартовали.

В некоторых случаях вместо защитной сетки, которой часто завешивают здания, наблюдаются баннеры с изображением фасада. Такую практику в ГАТИ считают удачной и минимизирующей эстетические потери на время ремонта.

Ведомство позиционирует себя как субъекта, контролирующего культуру производства работ в историческом центре города.

Фото: ЗАКС.Ру