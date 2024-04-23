Обвиненный в коррупции замглавы Пскова ушел с должности

Заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом рассказал его начальник Борис Елкин журналистам радиостанции "ПЛН-FM".

Среди сотрудников городской администрации Грацкий больше не числится. На сегодняшний день он находится в следственном изоляторе по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По версии СК, бывший муниципальный служащий получил от бизнесмена вознаграждение в виде автомобиля стоимостью более 5 млн рублей. Подарок полагался ему за беспрепятственное принятие работ. Подрядчик специализируется на строительстве дорожной сети.

"Это организация, которая не занимается содержанием или ремонтом дорог", - уточнил Елкин.

Бывшему городскому функционеру, арестованному до конца мая, грозит до 15 лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру