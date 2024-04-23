Из-за звонка петербуржцу на банк "Русский стандарт" завели дело

Петербургское управление ФАС возбудило административное дело в отношении банка "Русский стандарт". Это случилось после жалобы гражданина, которому не понравился телефонный звонок рекламного характера, о чем пишет 23 апреля ведомство.

Чиновники установили, что с заявителем связывался робот, в итоге рассказавший о возможности получить крупный кредит наличными. Метод автоматического дозвона считается нарушением закона о рекламе. Кроме того, петербуржец не давал свое согласие на получение рекламы от данной кредитной организации.

Наконец, текст, который был воспроизведен во время звонка, не содержал условий предоставления услуги. Из-за трех нарушений федерального закона о рекламе банку грозит штраф.

Фото: ЗАКС.Ру