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Новости 18:42

Беглов поручил увековечить память участников СВО на электронных табло в школах

фото ЗакС политика Беглов поручил увековечить память участников СВО на электронных табло в школах

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал об уже отданном распоряжении. Чиновникам поручено установить электронные табло в школах, где учились военнослужащие, участвовавшие в военной спецоперации, с их именами.

Предполагается, что таким образом подрастающее поколение будет знать о подвигах и патриотизме военнослужащих. Об этом, как сообщает пресс-служба Смольного, глава города заявил 23 апреля на заседании Координационного совета по делам ветеранов.

Более того, Беглов выразил желание, чтобы в честь участников СВО были названы целые школы. В свою очередь, в школьных музеях, по его мнению, следует освободить место под выставки, посвященные современным российским военным и их мужеству.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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