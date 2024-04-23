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Новости 19:05

Бельский пообещал помочь в борьбе с подтоплениями на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Бельский пообещал помочь в борьбе с подтоплениями на Петроградской стороне

Спикер петербургского парламента Александр Бельский рассказал о приеме граждан в офисе единороссов, который он провел вместе с коллегами.

Одной из затронутых проблем стало состояние домов рядом со станцией метро "Чкаловская". В одном из них осыпается побелка на лестничной клетке. Председатель домового совета указала, что в соседнем доме наблюдаются регулярные подтопления.

Бельский в своем Telegram-канале пообещал обратиться по этому поводу в Водоканал. В свою очередь, его коллега по парламентской фракции Марина Макарова решила написать о подтоплениях в районную администрацию.

Кроме того, председатель ЗакСа готов помочь обратиться в МО "Зведное" из-за небезопасной детской площадки, на которую пожаловались местные жители.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Макарова (Лыбанева) Марина Вячеславовна




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