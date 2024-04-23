В гимназии в Псковской области открыли парту в честь погибших на СВО выпускников

Муниципалы, педагоги и военком собрались на торжественном открытии "Парты героя" в гимназии на территории Островского района Псковской области, пишет ТАСС со ссылкой на главу района Дмитрия Быстрова. Она посвящена четверым участникам военной спецоперации, окончившим это образовательное учреждение и погибшим в зоне боевых действий. Двое из них стали кавалерами ордена Мужества.

Практику открытия парт в честь погибших военнослужащих Быстров считает важной.

"Речь идет не о каких-то книжных героях или персонажах кинофильмов военных лет. Мы чтим память хорошо известных нам островичей, выпускников гимназии прошлых лет", - отметил представитель местных властей.

На этот раз "Парту героя" открыли родственники ушедших из жизни мужчин.

Фото: ЗАКС.Ру