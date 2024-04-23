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Новости 21:53

СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке

фото ЗакС политика СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке

Заместитель министра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в Telegram-канале Следственного комитета вечером 23 апреля. Подробности ведомство не приводит. 

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия" - говорится в сообщении. 

Президенту Владимиру Путину уже доложили о задержании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Шойгу тоже в курсе. Также агентство сообщает, что следствие будет добиваться ареста Иванова.

Иванов занимает должность в руководстве министерства с мая 2016 года. В его зону ответственности входят вопросы, связанные с имуществом и расквартированием войск, а также жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил. 

фото с сайта Министерства обороны РФ


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