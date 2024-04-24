В Петербурге 24 апреля пройдет без осадков

В Петербурге температура воздуха чуть-чуть повысится, а осадков существенных не ожидается, об этом 24 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду сформирует гребень антициклона, вытянувшегося с юго-востока. В городе ожидается облачная, но с прояснениями погода. Существенных осадков быть не должно.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг, 25 апреля, могут быть временами дожди, но температура останется такой же.

Фото: ЗАКС.Ру