Матвиенко допустила небольшие кадровые изменения в новом правительстве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, будут ли в структуре правительства кадровые перестановки и какие-то кардинальные изменения, об этом 24 апреля пишут "РИА Новости".

"Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в структуре кабинета, но, безусловно, какие-то точечные изменения, донастройка с учетом обретенного опыта, для повышения эффективности работы кабинета, безусловно будут", – сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в стране смогла выстроиться четкая конструкция власти и система, например, у каждой ветви власти четко распределены полномочия.

Кроме этого, она отметила, что возможность построить такую систему дали годы президентства Владимира Путина.

Фото: ЗАКС.Ру