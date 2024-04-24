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Новости 9:47

Матвиенко допустила небольшие кадровые изменения в новом правительстве

фото ЗакС политика Матвиенко допустила небольшие кадровые изменения в новом правительстве

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, будут ли в структуре правительства кадровые перестановки и какие-то кардинальные изменения, об этом 24 апреля пишут "РИА Новости".

"Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в структуре кабинета, но, безусловно, какие-то точечные изменения, донастройка с учетом обретенного опыта, для повышения эффективности работы кабинета, безусловно будут", – сказала Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в стране смогла выстроиться четкая конструкция власти и система, например, у каждой ветви власти четко распределены полномочия. 

Кроме этого, она отметила, что возможность построить такую систему дали годы президентства Владимира Путина. 

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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