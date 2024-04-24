Сын депутата ЗакСа Олега Милюты заявился на праймериз в Колпино

На праймериз "Единой России" подал документы Станислав Милюта, сын депутата Заксобрания Петербурга Олега Милюты, обратил внимание ЗАКС.Ру. Он собирается баллотироваться на "отцовском" округе - в Колпино.

На муниципальные выборы Милюта заявился как беспартийный. Согласно представленной биографии, в 2012 году он закончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "прикладная микроэкономика и экономическая политика". Сейчас он занимается бизнесом как ИП, а также, по данным Rusprofile, он является учредителем в двух организациях, которые занимаются подготовкой строительных площадок и оказанием вспомогательных услуг для бизнеса.

Отец Милюты провел в муниципальном совете города Колпино 17 лет - с 2004 по 2021 год. Последние годы он возглавлял МО. Оставить муниципалов ему пришлось после избрания в Заксобрание. В беседе с ЗАКС.Ру парламентарий рассказал, что поддерживает желание сына поучаствовать в муниципальных выборах.

— Конечно, [буду помогать] а как же. Это же сын. По крайней мере, советы буду давать. А там уже все в его руках. Как-то сильно лоббировать его не буду. Он попробовать хочет - ну пускай попробует. Я в его годы тоже начал политикой заниматься, — рассказал Олег Милюта.

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Планируется избрать порядка 1,5 тысячи мундепов. По состоянию на 24 апреля на сайте предварительного голосования "Единой России" в Петербурге опубликовано более 6,6 тысяч анкет.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру