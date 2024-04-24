В Петербурге нейросеть выявит посторонние графические изображения на 200 адресах

Нейросеть будет выявлять нарушения правил благоустройства города, среди них наличие посторонних граффити на фасадах нежилых зданий и объектов, об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) будут проверять наличие граффити на объектах, о которых сообщили петербуржцы. Таких точек более 200.

Такой контроль проведут до первых чисел мая, а после проведут повторный осмотр мест, где потенциально могут быть посторонние изображения.

Если нарушения устранены не будут, то владельцев зданий ждет штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга