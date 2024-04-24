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Новости 11:17

Вишневский* оспорит свой статус иноагента в судах Петербурга

фото ЗакС политика Вишневский* оспорит свой статус иноагента в судах Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневский* ("Яблоко") попытается оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов в судах, об этом 24 апреля парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Всего в петербургские суды Вишневский* отправил два административных исковых заявления. В иске, который был направлен в Василеостровский районный суд (по месту жительства), сказано, что депутат не находится под иностранным влиянием. Сам Вишневский* указывает, что этот иск он подал как гражданин России.

Во втором иске, который направлен в Октябрьский районный суд (по месту нахождения управления Минюста по Петербургу), указано, что решение министерства препятствует его парламентской деятельности. Этот иск Вишневский*, по его словам, подал как депутат ЗакСа.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 




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