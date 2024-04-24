Заксобрание приняло закон о домах соцобслуживания

Петербургский парламент на заседании 24 апреля в третьем, окончатьельном чтении принял законопроект о реформе системы социального обслуживания населения, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ предусматривает актуализацию уставов психоневрологических интернатов.

Предполагается, что учреждения нового формата будут предназначены для постоянного или временного проживания инвалидов и людей с расстройствами ментального характера. Также, согласно новому положению учреждения смогут оказывать комплексное сопровождение пациентов и их семей.

Закон направлен на подписание губернатору. Он должен вступить в силу по истечению 10 дней после официального опубликования.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру