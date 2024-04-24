Финляндское направление электричек стало самым популярным у пассажиров Ленобласти

Около 5,6 млн пассажиров было перевезено с начала 2024 года пригородными поездами в Ленинградской области, об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту региона со ссылкой на данные АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК).

В областном ведомстве рассказали, что самыми популярными направлениями у пассажиров стали Финляндское и Балтийское. На первом поездки совершили 2,5 млн человек, а на втором 1,1 млн пассажиров.

Также в комитете уточнили, что в 2023 году пассажиров было на 7% меньше в аналогичный период.

Самыми популярными станциями в Ленобласти у пассажиров стали "Всеволожская" и "Девяткино". А из Петербурга в Ленобласть чаще всего отправлялись от Финляндского вокзала.

Фото: ЗАКС.Ру