Генпрокурор Краснов предложил ввести более жесткие меры за организацию незаконной миграции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более жесткие меры за незаконную выдачу патентов и вида на жительства иностранным гражданам, об этом 24 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на его слова на заседании Совета Федерации.

По мнению Краснова, жесткие меры должны применяться в отношении чиновников, которые организовывают нелегальную миграцию с помощью незаконной выдачи патентов или любых других нужных для мигрантов документов.

Также генпрокурор отметил, что поручения уже даны прокурорам на коллегии. Он также заявил, что количество преступлений, которые совершили мигранты, в 2023 году выросло на 75%.

Фото: ЗАКС.Ру