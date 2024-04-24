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Новости 12:22

Генпрокурор Краснов предложил ввести более жесткие меры за организацию незаконной миграции

фото ЗакС политика Генпрокурор Краснов предложил ввести более жесткие меры за организацию незаконной миграции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил ввести более жесткие меры за незаконную выдачу патентов и вида на жительства иностранным гражданам, об этом 24 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на его слова на заседании Совета Федерации.

По мнению Краснова, жесткие меры должны применяться в отношении чиновников, которые организовывают нелегальную миграцию с помощью незаконной выдачи патентов или любых других нужных для мигрантов документов.

Также генпрокурор отметил, что поручения уже даны прокурорам на коллегии. Он также заявил, что количество преступлений, которые совершили мигранты, в 2023 году выросло на 75%.

Фото: ЗАКС.Ру


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