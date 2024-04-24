Второй вестибюль станции "Лиговский проспект" будут строить вместе с терминалом ВСМ

Строительство второго вестибюля станции петербургского метрополитена "Лиговский проспект" синхронизируют со строительством терминала Высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург, об этом 24 апреля в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Александр Беглов.

По словам градоначальника, именно станция "Лиговский проспект" примет на себя больше всего пассажиров из Москвы.

"Идет проектирование магистрали на территории города – планировочные решения проходят градостроительные согласования. Предоставили необходимые гарантии финансирования проекта из бюджета Петербурга – выделим 30 млрд рублей", – написал Беглов.

Также губернатор отметил, что петербургские власти максимально ускоряют все мероприятия, связанные со строительством ВСМ. Он уточнил, что проект имеет стратегическое значение для Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру