Поезд Москва – Петербург сбил насмерть молодого человека и девочку-подростка в Тверской области

Поезд из Москвы в Петербург сбил в Тверской области молодого человека и несовершеннолетнюю девочку, об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия случилась в понедельник, 22 апреля, на железнодорожной станции "Вышний Волочек" Октябрьского направления железной дороги (ОЖД).

Уточняется, что поезд из Москвы в Петербург сбил насмерть 19-летнего молодого человека и 16-летнюю девочку. Они переходили пути в неустановленном месте.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч.3 ст.263 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру