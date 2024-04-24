На станции "Балтийская" скончался петербуржец

На станции петербургского метрополитена "Балтийская" заметили тело человека в патологоанатомическом мешке, об этом 24 апреля 78.ru со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что территорию, где лежало тело, огородили, а рядом стояли сотрудники правоохранительных органов.

Кроме этого, отмечается, что станция из-за происшествия не закрывалась: вход на платформу был свободный, движение не останавливалось. Станция работала в штатном режиме.

Также в пресс-службе петербургского метро подтвердили факт произошедшего. Там рассказали, что мужчине стало плохо утром в метро, а прибывшие медики констатировали смерть.

Фото: ЗАКС.Ру