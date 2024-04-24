Депутаты проголосовали за наделение Тельмановского поселения статусом города

На заседании Заксобрания Ленобласти 24 апреля депутаты сразу в трех чтениях проголосовали за изменение административного статуса Тельмановского сельского поселения, расположенного в Тосненском районе. Поселок единогласно решили сделать городом.

Перевод населенного пункта в новую категорию связан со значительным ростом численности населения в последние годы: по официальным данным, в поселке Тельмана живет уже 27 тысяч человек.

"Остановить процесс укрупнения населенных пунктов нельзя, более того, мы должны всячески содействовать этому росту", - приводит сайт ЗакСа комментарий единоросса Дмитрия Рытова.

Законопроект должен будет в ближайшее время подписать губернатор Александр Дрозденко. После его вступления в силу муниципальные депутаты и служащие, работающие на территории поселка Тельмана, досрочно прекратят свои полномочия.

фото: lenoblzaks.ru