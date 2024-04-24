На сотрудников госучреждения в Колпино завели уголовное дело

Прокурорская проверка деятельности петербургского ГКУ "Агенство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района" привела к возбуждению уголовного дела на должностных лиц этой организации. Его расследуют по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), сообщает надзорный орган.

Претензии ведомства связаны с исполнением контракта по благоустройству и установке фонтана, заключенного летом 2022 года. Подрядчиком выступило ООО "Стройинком".

В декабре того же года чиновники приняли работы, которые де-факто, как указывает прокуратура, не проводились. Несмотря на это, подрядчик ГКУ получил на свой счет 5 млн рублей.

Фигурантам в качестве максимальной меры наказания может грозить три месяца ареста.

Фото: ЗАКС.Ру