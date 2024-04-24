"Главное, чтобы была преемственность": Глава КСП дал совет будущим муниципалам

Глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков 24 апреля рассказывал депутатам Заксобрания о своей деятельности в 2024 году. В преддверии муниципальных выборов ЗАКС.Ру попросил руководителя КСП дать напутствие будущим депутатам, с помощью которого они могли бы в дальнейшем постараться избежать замечаний от ведомства. По мнению чиновника, муниципалам не стоит часто менять кадры.

— Вот мы только-только к концу срока научим муниципалов работать, они потом переизбираются, приходят новые. Те, кто новые приходят, плюс ротация 50-60%, приходят, понимают, что срок их маленький, и начинают опять уходить во все тяжкие. И каждый раз… Самое главное, чтобы была преемственность. То есть даже если у нас приходят новые депутаты, чтобы они сразу администрацию не сменяли. Хотя бы какую-нибудь преемственность сохраняли. За мой период это будет уже четвертый созыв, и каждый раз одно и то же, - рассказал Желудков.

Чаще всего, по его словам, вопросы возникают к контрактам на покупку билетов на концерты и приобретение различных подарков для жителей округа.

Отметим, согласно действующему законодательству, контракт с главой МА заключается на срок полномочий муниципального совета, которое приняло решение о назначении главы МА.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру