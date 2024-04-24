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Новости 18:40

Вице-губернатор Петербурга Эргашев стал почетным профессором

фото ЗакС политика Вице-губернатор Петербурга Эргашев стал почетным профессором

Курирующий сферу здравоохранения вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поприсутствовал на ученом совете Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ), о чем сообщает пресс-служба чиновника. Мероприятие состоялось накануне симпозиума "Петербург-Самарканд: современные подходы в практической хирургии".

На заседании совета ректор вуза с почти вековой историей Жасур Ризаев вручил Эргашеву диплом и мантию почетного профессора своего университета.

В своей речи вице-губернатор вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда именно на базе СамГМУ продолжила работу эвакуированная из Ленинграда Военно-медицинская академия.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Эргашев Олег Николаевич




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