Вице-губернатор Петербурга Эргашев стал почетным профессором

Курирующий сферу здравоохранения вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поприсутствовал на ученом совете Самаркандского государственного медицинского университета (СамГМУ), о чем сообщает пресс-служба чиновника. Мероприятие состоялось накануне симпозиума "Петербург-Самарканд: современные подходы в практической хирургии".

На заседании совета ректор вуза с почти вековой историей Жасур Ризаев вручил Эргашеву диплом и мантию почетного профессора своего университета.

В своей речи вице-губернатор вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда именно на базе СамГМУ продолжила работу эвакуированная из Ленинграда Военно-медицинская академия.

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