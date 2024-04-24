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Новости 19:05

Следователи изучают ссору петербургских сожителей, приведшую к двум смертям

фото ЗакС политика Следователи изучают ссору петербургских сожителей, приведшую к двум смертям

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертей двоих бывших сожителей на Славянской улице (Невский район), о чем сообщает региональное управление СК. Его расследуют по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Накануне силовики получили сигнал о шумной потасовке в одной из квартир многоэтажки. Приехав к дому, полицейские увидели лежащего в крови мужчину под окнами, после чего он был госпитализирован.

Вскоре выяснилось, что мужчина выпал из квартиры на 16 этаже, где, в свою очередь, обнаружилось тело его бывшей сожительницы со следами убийства.

По версии следствия, молодой человек несколько десятков раз ударил спутницу ножом, после чего покинул квартиру через окно. В больнице врачи не сумели его спасти.

Следователи продолжают собирать информацию о происшествии.

Фото: ЗАКС.Ру


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