Бывший петербургский полицейский получил условный срок за мошенничество

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к 4,5 годам условного срока бывшего сотрудника МВД Игоря Ли, признав его виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, полицейский узнал о возможном совершении преступления одним из горожан и стал склонять его к даче взятки, чтобы избавить от преследования. Для получения денег подсудимый задействовал посредника. Деньги (450 тысяч рублей) были переданы в два приема. На второй встрече участников коррупционной сделки посредник взяткополучателя был задержан с поличным.

Первоначально вместо мошенничества бывшему силовику инкриминировали получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК). С окончательной квалификацией дела, признав фактическую его сторону, фигурант не согласился. Его сообщник тоже получил условный срок.

Фото: ЗАКС.Ру