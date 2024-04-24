Более 20 тысячам жителей Пикалево отключат холодное водоснабжение

Леноблводоканал предупредил жителей Пикалево об остановке холодного водоснабжения, с которой всем им придется столкнуться в ближайшую полночь.

Такой меры потребовало проведение работ на очистных сооружениях. Отключение коснется более 200 многоэтажек, 250 частных домов и 12 соцобъектов.

Воду будут подвозить по требованию. Желающим нужно позвонить в диспетчерскую службу Бокситогорского района. По плану вода должна вернуться в здания к следующей полуночи. Тем не менее, в Водоканале рассчитывают, что это случится намного раньше.

В городе Пикалево живет более 20 тысяч жителей.

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