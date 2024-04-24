Суд заочно арестовал Геннадия Гудкова* и Гарри Каспарова** по делу о терроризме

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал четверых общественных деятелей: бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова**, активистку Евгению Чирикову*** и политэмигранта Ивана Тютрина****.

Всех четверых, уехавших из РФ, обвиняют в создании террористического сообщества, сообщается на сайте Сыктывкарского горсуда. У фигурантов - целый набор "террористических" обвинений (различные части статей 205.1, 205.2, 205.4 УК). Меньше всего криминальных эпизодов (два) у Гудкова*. По версии следствия, которое ведет УФСБ по республике Коми, каждый из фигурантов в той или иной форме публично оправдывал террористическую деятельность.

При появлении на территории России каждого из обвиняемых должны задержать и отправить в СИЗО.

*Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Гарри Каспарова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Гарри Каспарова в реестр экстремистов и террористов

***Минюст внес Евгению Чирикову в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Евгению Чирикову в реестр экстремистов и террористов

****Минюст внес Ивана Тютрина в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Ивана Тютрина в реестр экстремистов и террористов

фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)