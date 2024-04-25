В Петербурге 25 апреля ожидается ветреная и дождливая погода

В Петербурге опять начнет холодать из-за очередного неприятного циклона, об этом 25 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием очередного южного циклона, названного немецкими метеорологами "Бирута". Этот циклон принесет в город плотные облака, а вместе с ними и дожди, и сильный ветер, и отсутствие солнечного тепла.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В пятницу, 26 апреля, наоборот, начнет теплеть, а температура воздуха прогреется аж до +13 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру