Матвиенко заявила, что в России не планируют возвращаться к тоталитарному прошлому

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у России нет планов по "закручиванию гаек" после теракта в зале "Крокус Сити Холл", а страна настроена на развитие, об этом 25 апреля пишут "РИА Новости".

"Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И второе тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие", – сказала Матвиенко.

Она отметила, что из-за теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" предлагается ужесточить законодательство России, однако это скорее эмоциональные пожелания.

Также, по ее словам, обеспечение безопасности граждан в стране все равно находится на приоритетном уровне.

Фото: ЗАКС.Ру