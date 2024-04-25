Бастрыкин заинтересовался пострадавшим от самокатчика ребенком в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ДТП с участием малолетнего ребенка и электросамоката в Петербурге, об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в интернете появилась информация о том, что на севере Петербурга электросамокат сбил школьника, и тот получил разрыв селезенки. Сейчас врачи борются за его жизнь.

На данный момент, следователи проводят проверку по факту случившегося. Бастрыкин дал поручение и.о. руководителю ГСУ СК РФ по Петербурга Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и предоставить доклад.

Уточняется, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: пресс-служба СК РФ