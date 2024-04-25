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Новости 12:45

Блогер Анастасия Ивлеева получила штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

фото ЗакС политика Блогер Анастасия Ивлеева получила штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Московский суд постановил назначить Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как пишут "РИА Новости", поводом для протокола стал пост, который был опубликован Ивлеевой два года назад в социальных сетях. При этом сама блогер свою вину не признает, на суд она также не явилась.

Адвокат просил суд прекратить дело из-за истечения сроков давности. Кроме этого, защитник просил удовлетворить ходатайство о допросе правоохранителя, который составлял протокол. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Фото: ЗАКС.Ру


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