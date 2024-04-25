Блогер Анастасия Ивлеева получила штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву по статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Московский суд постановил назначить Анастасии Ивлеевой административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как пишут "РИА Новости", поводом для протокола стал пост, который был опубликован Ивлеевой два года назад в социальных сетях. При этом сама блогер свою вину не признает, на суд она также не явилась.

Адвокат просил суд прекратить дело из-за истечения сроков давности. Кроме этого, защитник просил удовлетворить ходатайство о допросе правоохранителя, который составлял протокол. По его словам, в деле отсутствует материал проверки. Суд отказал в удовлетворении ходатайств.

Фото: ЗАКС.Ру