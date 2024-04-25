Путин назвал главной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации

Президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации в стране и обеспечение качественной жизни российским семьям, об этом 25 апреля сообщили на сайте Кремля.

Как отметил Путин, в семье формируется личность и мировоззрение ребенка, его характер, гражданские и патриотические чувства, а также передаются традиции.

Кроме этого, по словам президента, подрастающее поколение важно воспитывать в духе ценностей большой, многодетной и дружной семьи.

"Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача", – сказал глава государства.

Он добавил, что в работе над этой задачей нужно объединить потенциал институтов гражданского общества и СМИ.

Фото: kremlin.ru