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Новости 13:49

С 1 по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать по ЗСД

фото ЗакС политика С 1 по 10 мая ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехать по ЗСД

Поездки по Западному скоростному диаметру (ЗСД) Петербурга станут бесплатными на начало мая для ветеранов в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе "Магистрали северной столицы".

Возможность для бесплатного проезда транспорта, который управляется ветераном или перевозящим его, будет доступна с 1 по 10 мая. 

Такая опция будет действовать на определенные категории ветеранов, а именно: участники ВОВ, работники военных объектов, жители блокадного Ленинграда, работники тыла во время войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, ветерану нужно будет предъявить подтверждающий документ.

Фото: ЗАКС.Ру


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