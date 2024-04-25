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Новости 14:16

Более 10 млн петербуржцев проверили на соблюдение правил оплаты проезда в начале 2024 года

фото ЗакС политика Более 10 млн петербуржцев проверили на соблюдение правил оплаты проезда в начале 2024 года

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга проверили более 10 млн пассажиров общественного транспорта на соблюдение правил оплаты проезда в I квартале 2024 года, об этом 25 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего было проведено более 336 тысяч проверок в автобусах, троллейбусах и трамваях. На пассажиров, не оплативших проезд, были составлены акты о выявленном нарушении. Они получили штраф в размере 500 рублей.

Как рассказали в Смольном, всего в городе работает 900 контролеров. Их можно узнать в транспорте по отличительным признакам, например, они одеты в жилетки с надписью "Комитет по транспорту".

Также в городской администрации предупредили, что контролер не имеет права просить оплатить штраф за безбилетный проезд прямо в транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру


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