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Новости 14:53

Пискаревское мемориальное кладбище закроют для посетителей утром 8 мая

фото ЗакС политика Пискаревское мемориальное кладбище закроют для посетителей утром 8 мая

Вход на Пискаревское мемориальное кладбище закроют для посетителей 8 мая из-за проведения мероприятий ко Дню Победы, об этом 25 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя комитета по социальной политике Петербурга Галины Колосовой.

Уточняется, что 8 мая на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Нововолковском, Невском кладбищах, на площади Победы, у Триумфальной арки в Красном Селе и других местах пройдут акции ко Дню Победы.

Как рассказала Колосова, церемония на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет с особыми мерами безопасности, а днем 8 мая кладбище уже откроют для посетителей.

 

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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