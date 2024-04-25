Пискаревское мемориальное кладбище закроют для посетителей утром 8 мая

Вход на Пискаревское мемориальное кладбище закроют для посетителей 8 мая из-за проведения мероприятий ко Дню Победы, об этом 25 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова председателя комитета по социальной политике Петербурга Галины Колосовой.

Уточняется, что 8 мая на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском, Нововолковском, Невском кладбищах, на площади Победы, у Триумфальной арки в Красном Селе и других местах пройдут акции ко Дню Победы.

Как рассказала Колосова, церемония на Пискаревском мемориальном кладбище пройдет с особыми мерами безопасности, а днем 8 мая кладбище уже откроют для посетителей.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга