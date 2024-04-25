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Новости 15:54

В Петербурге выявили сообщество, занимавшееся незаконным обналичиванием средств

фото ЗакС политика В Петербурге выявили сообщество, занимавшееся незаконным обналичиванием средств

Петербургские следователи возбудили экономическое дело в связи с выявленной незаконной банковской деятельностью. Преступную схему реализовывалая целая организованная группа людей, передает региональное управление СК.

Правоохранители расследуют дело о создании преступного сообщества (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК). Фигурантам, в числе прочего, инкриминируют обналичивание денег и незаконный оборот средств платежей.

Через подконтрольные фирмы члены сообщества за три года получили как минимум 7 млрд рублей.

На сегодняшний день сотрудники различных силовых ведомств добились ареста более 150 расчетных счетов, связанных с преступной группой. Проведено несколько десятков обысков.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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