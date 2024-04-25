Совфед поддержал экологическую инициативу петербургского ЗакСа

Депутаты петербургского ЗакСа из комиссии по экологии и природопользованию получили от Совета Федерации одобрительную оценку своей инициативы по созданию рабочей группы, которая нужна для подготовки законопроекта о запахах. Обращение было направлено в федеральный парламент в марте.
"Надеюсь, проблема урегулирования запахов будет законодательно решена на федеральном уровне, чтобы затем можно было прописывать нормы законодательства в регионах", - прокомментировал ответ сенаторов один соавторов инициативы Андрей Рябоконь.
Скорость реагирования на обращение он оценил как достаточно высокую. На сегодняшний день в федеральном законодательстве не существует нормативного регулирования запахов, утверждают петербургские депутаты. Из-за этого органы власти на местах не могут решить проблему на локальном уровне.
Согласно позиции Совфеда, межведомственная рабочая группа может быть создана "на базе одного из заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".