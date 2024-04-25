Совфед поддержал экологическую инициативу петербургского ЗакСа

Депутаты петербургского ЗакСа из комиссии по экологии и природопользованию получили от Совета Федерации одобрительную оценку своей инициативы по созданию рабочей группы, которая нужна для подготовки законопроекта о запахах. Обращение было направлено в федеральный парламент в марте.

"Надеюсь, проблема урегулирования запахов будет законодательно решена на федеральном уровне, чтобы затем можно было прописывать нормы законодательства в регионах", - прокомментировал ответ сенаторов один соавторов инициативы Андрей Рябоконь.

Скорость реагирования на обращение он оценил как достаточно высокую. На сегодняшний день в федеральном законодательстве не существует нормативного регулирования запахов, утверждают петербургские депутаты. Из-за этого органы власти на местах не могут решить проблему на локальном уровне.

Согласно позиции Совфеда, межведомственная рабочая группа может быть создана "на базе одного из заинтересованных федеральных органов исполнительной власти".

Фото: ЗАКС.Ру