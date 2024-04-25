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Новости 16:59

Центр общественного наблюдения за выборами в сентябре обойдется в 2 млн рублей

фото ЗакС политика Центр общественного наблюдения за выборами в сентябре обойдется в 2 млн рублей

Работу регионального центра общественного наблюдения за выборами в сентябре 2024 года оценили в 2 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 24 апреля. Мероприятие Общественной палаты Петербурга будет оплачено из бюджета города. Оно продлится от 4 до 5 суток. 

Эти средства потратят на круглосуточное транспортное обслуживание участников мероприятия, полиграфические услуги по изготовлению баннеров и бейджей, питание и работу пероснала. Место, где будет находиться центр наблюдения, будет оговорено позднее. На прошедших президентских выборах он располагался в Невской ратуше. Там располагались мониторы, на которых можно было наблюдать за происходящим на участках. 

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге будут выбирать главу города, депутата Заксобрания по 18-му округу, а также муниципальных депутатов в 110 муниципалитетах. 

Константин Леьков / Фото ЗАКС.Ру


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