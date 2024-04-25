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Новости 17:05

На два месяца будет затруднено движение между Троицким мостом и "Горьковской"

фото ЗакС политика На два месяца будет затруднено движение между Троицким мостом и "Горьковской"

Строительство водопровода в Петроградском районе Петербурга внесет свои коррективы в движение транспорта по Троицкому мосту и началу Каменноостровского проспекта. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

На нескольких участках и поворотах движение ограничат с 27 апреля по 30 июня, что, по всей вероятности, добавит пробок переправе.

Автомобилистам станет труднее двигаться от съезда с моста до улицы Куйбышева, включая поворот на Петровскую набережную. Кроме того, заторы ожидаются из-за работ на перекрестке Кронверкской набережной и Каменноостровского проспекта (рядом с Иоанновским мостом, ведущим на Заячий остров).

Фото: ЗАКС.Ру


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