Крупник предложил ввести нештрафуемый период при ДТП на платной парковке

Лидер фракции единороссов в петербургском парламенте Павел Крупник обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением облегчить жизнь пользователям платных парковок, столкнувшимся с чрезвычайным происшествием. Авария, случившаяся в зоне платной парковки, по мнению депутата, не заслуживает того, чтобы штрафовать автовладельца.

Нештрафуемый период, в его понимании, должен отсчитываться с момента происшествия и длиться до приезда полицейских. На письмо к министру ссылается RT.

В документе петербуржец также выражает желание предоставить некие специальные тарифные опции бизнесу, который расположен на улицах, где есть платная парковка.

"Эти нововведения возможно внедрить путем обновления программного обеспечения приложений, обслуживающих парковочные зоны. Уточнение правил не потребует дополнительных бюджетных вложений, но положительно повлияет на общественно-экономический климат в крупных городах и поможет тысячам наших соотечественников", - пишет Крупник в обращении.

По оценке единоросса, платные парковки принесли городу и эстетическую, и практическую пользу, избавив его от заторов.

Фото: ЗАКС.Ру