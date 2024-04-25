В Псковской области похоронили семерых участников СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перечислил имена военнослужащих из его региона, которые недавно погибли в зоне спецоперации. Речь идет о семерых мужчинах, с которыми уже успели проститься.

На территории области предали земле рядовых Романа Тарасова, Александра Егорова, Дениса Лисенкова, гвардии рядового Вячеслава Орлова, младшего сержанта Георгия Иванова, гвардии сержанта Романа Тарасенко и старшего сержанта Евгения Барабанова.

В своем Telegram-канале Ведерников пообещал оказать семьям погибших в боевых действиях всю необходимую поддержку.

В прошлый раз подобный пост губернатор публиковал 6 апреля. Тогда речь шла о шестерых погибших и похороненных.

Фото: ЗАКС.Ру