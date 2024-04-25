"АвтоВАЗ" намерен в скором времени поднять цены на автомобили

Глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов предупредил соотечественников о приближающемся росте цен на продукцию его предприятия.

"К сожалению, себестоимость производства за последний период возросла, увеличились санкционные риски. Все это создает предпосылки для пересмотра цен. в ближайшее время примем решение", - приводит его обоснование РБК.

На вопрос, ожидать ли скачка цен в мае, бывший вице-губернатор Петербурга ответил утвердительно. При этом он пообещал, что рост цен на машины не превысит уровень инфляции. Последнюю Соколов оценивает в 7,5-8%.

Фото: ЗАКС.Ру